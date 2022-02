Tremplins Découvertes – 22 mars 2022 – Théâtre Victoire Théâtre Victoire Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Théâtre Victoire, le mardi 22 mars à 20:30

5 artistes, 1h30 de rires, pour tenter d’être le/la finaliste des tremplins jeunes talents 2022. Un jury constitué de professionnels et du public désignera chaque soir les deux artistes conviés pour la finale sur la scène du Théâtre Fémina, le dimanche 27 mars 2022, en première partie de la soirée de cloture. Avec la participation de : – Cécile Marx – Laura Ghazal – Ugo Strebel – Louis Chappey – Victoria Pianasso

Tarif : 13€

