Tremplins de la jeune création Marseille 8e Arrondissement, 13 mai 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Tremplins de la jeune création Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-14 Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

5 5 Quatre soirée pour permettre à des artistes qui n’ont pas – ou peu – eu accès à des scènes, de présenter un format court de leur travail dans des conditions professionnelles que nous souhaitons les meilleures et plus adaptées possibles.



Pour les spectateurs, c’est le privilège de goûter “l’air du temps” en matière de création d’aujourd’hui, au travers de dramaturgies plurielles : sensibilités et esthétiques seront perçues commmunes ou dissemblables, la singularité de ces écritures seront révélées.



Vendredi 13 & samedi 14 mai à 20h30 : Danse

Vendredi 20 mai à 20h30 : Théâtre

Samedi 21 mai à 20h30 : Musique

Tremplins de la jeune création : Théâtre, Danse, Musique. Rendez-vous au Théâtre des Calanques.

