Tremplin Sport en juin Marseille, 1 juin 2022, Marseille.

Tremplin Sport en juin avenue du Castellas 13015 Stade E Rouvier à La Soude, stade H. Jambay La Busserine, plateau sportif Les Bourrely Marseille

2022-06-01 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-29 16:30:00 16:30:00 avenue du Castellas 13015 Stade E Rouvier à La Soude, stade H. Jambay La Busserine, plateau sportif Les Bourrely

Marseille Bouches-du-Rhône

Les pratiquants qui le souhaitent pourront ensuite être orientés ensuite vers les acteurs du sport pour une pratique régulière et encadrée..

Les sites de pratique sont des terrains de proximité multisports situés au cœur des zones d’habitations concentrées ou autres terrains permettant la pratique sportive (parcs arborés, plateaux, esplanade…)



Inscription gratuite sur place, le matériel nécessaire à la pratique sera fourni. Il est recommandé d’avoir une tenue de sport (chaussures fermées notamment).



Mercredi 1er juin stade Hamada Jambay La Busserine, rue Cade 13014



Mercredi 8 juin avenue du Castellas 13015



Mercredi 15 juin plateau sportif Les Bourrely, chemin des Bourrely 13015



Mercredis 22 et 29 juin stade E Rouvier à La Soude, 16 av. de la Braquière, 13009



Il s’agit d’une découverte multi-activités. Il ne nous est pas possible d’indiquer quelles activités précises seront proposées, tel jour, sur tel lieu car les encadrants adaptent les activités en fonction du public présent ce jour-là (voire même, le cas échéant, en fonction de la météo du jour).

Destiné aux 6-14 ans et gratuit, Tremplin Sport est une opération de sensibilisation, de démonstration et d’incitation du jeune public à la pratique sportive.

https://www.marseille.fr/sports-loisirs/le-sport-a-marseille/tremplin-sport

