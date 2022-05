Tremplin Sport en juillet Marseille 7e Arrondissement, 6 juillet 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Tremplin Sport en juillet Marseille HLM Les Bourrely 15e, stade Estaque Vernazza rue JJ Vernazza 16e Marseille 7e Arrondissement

2022-07-06 00:00:00 – 2022-07-06 23:59:00 Marseille HLM Les Bourrely 15e, stade Estaque Vernazza rue JJ Vernazza 16e

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Les pratiquants qui le souhaitent pourront ensuite être orientés ensuite vers les acteurs du sport pour une pratique régulière et encadrée..

Les sport proposés entre autres: escalade, roller, tir à l’arc soft, boxe éducative, hockey, rugby, double dutch…

r r nDu 6 au 8 juillet de 9h30 à 12h30 stade Henri Tasso au Pharo, rue Girardin 13007 r r nLundi 11 de 13h30 à 16h30 HLM Les Bourrely 13015 r r nMardi 12 et mercredi 13 de 13h30 à 16h30 plateau sportif La Solidarité, rue Elie Kakou 13015 r r nVendredi 15 et lundi 18 de 9h30 à 12h30 stade Estaque Vernazza, rue JJ Vernazza 13016 r r nMardi 19 et mercredi 20 de 9h30 à 12h30 plateau sportif Velten, 16 rue Bernard Dubois 13001 r r nJeudi 21 vendredi 22 de 9h30 à 12h30 stade synthétique à La Viste, rue de Lagarde 13015 r r nDu 25 au 29 juillet de 17h à 20h espace Villeneuve Bargemon, quai du Port 13002 r r nLes sites de pratique sont des terrains de proximité multisports situés au cœur des zones d’habitations concentrées ou autres terrains permettant la pratique sportive (parcs arborés, plateaux, esplanade…

) r r nInscription gratuite sur place, le matériel nécessaire à la pratique sera fourni.

Il est recommandé d’avoir une tenue de sport (chaussures fermées notamment).

r r nIl s’agit d’une découverte multi-activités.

Il ne nous est pas possible d’indiquer quelles activités précises seront proposées, tel jour, sur tel lieu car les encadrants adaptent les activités en fonction du public présent ce jour-là (voire même, le cas échéant, en fonction de la météo du jour).

https://www.marseille.fr/sports-loisirs/le-sport-a-marseille/tremplin-sport

