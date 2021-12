Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Tremplin Rock’n Solex Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— Chaque année, le tremplin du Rock’n Solex, organisé par les étudiants de l’AEIR et la ville de Rennes, permet à quatre artistes et groupes de se produire sur la scène du Diapason lors d’une soirée _Rennes de la Nuit_. Le groupe gagnant fera l’ouverture du festival Rock’n Solex ! ► _**Jeudi 10 février à 20h30 Gratuit / Pass sanitaire**_

