Tremplin Rock&Folk Radio – Marseille : SOvOX x Marla Singer x Avee Mana Marseille 5e Arrondissement, 29 avril 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Tremplin Rock&Folk Radio – Marseille : SOvOX x Marla Singer x Avee Mana Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-04-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-29 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Demi-finalistes du tremplin Rock&Folk Radio.



Par ordre d’apparition :



• SOvOX (Garage // Marseille)

Relève du rock garage Frenchy. À peine 40 ans à deux, les juvéniles SOvOX ont des influences et références certifiées ! Véritable coup de coeur, ils ont conquis le public après de nombreux lives éclatants. Un premier EP et un clip avec 34 000 vues à leur actif, l’aventure démarre bien et un nouvel Opus se prépare pour 2021, qu’ils défendront sur scène avec leur fougue singulière.

Voix, batterie et guitare, une formule minimale mais hautement suffisante pour déclencher des salves de déflagrations saturées et des mélodies assénées au marteau-pilon.. Ils ont déjà partagé la scène avec Catherine Ringer /Cadillac (Stupeflip)/ MNNQNS/ Mozes and the Firstborn …



• Marla Singer (Grunge // Marseille)

Marla Singer, Power rock trio avec des riffs puissants, une batteuse qui vous botte le cul, une guitare hypnotique et une voix qui colle dan la tête. Marla Singer, c’est un groupe qui vient vous caresser le visage avant de la gifler.



• Avee Mana (Psyche // Marseille)

Avee Mana prend forme à Marseille en 2018. Les quatre musiciens aux influences éclectiques se rejoignent sur leur amour du rock psychédélique. Ce terme aux multiples significations permet surtout pour le groupe d’évoquer les courants Rock/Garage, mais aussi des tendances Stoner et Shoegaze car les membres d’Avee Mana sont des enfants des Années 90. Les chansons oscillent entre songwriting traditionnel et titres atmosphériques, hypnotiques, plus déstructurés.

