Tremplin Rock&Folk Radio // Marseille : Marble X SOvOX X Marla Singer X Avee Mana Makeda, 29 avril 2022, Marseille.

Tremplin Rock&Folk Radio // Marseille : Marble X SOvOX X Marla Singer X Avee Mana

Makeda, le vendredi 29 avril à 19:00

Rock&Folk Radio présente l’étape marseillaise de la deuxième édition du Tremplin. ——————————————————————– Par ordre d’apparition : Marble (Pop Rock /// Reims) Tremplin 1 au 71717 Avec des influences allant de Local Natives et Mutemath, Marble retranscrit un melting-pot de ses isporations dans un style post-Britpop. Le groupe rémois se distingue par le panel musical qu’il propose, passant de ballades aériennes à des morceaux épiques approchant la catharsis. ►[https://soundcloud.com/marblemusique/myth-marble](https://soundcloud.com/marblemusique/myth-marble) SOvOX (Garage // Marseille) Tremplin 2 au 71717 SOvOX, est de retour ! Après une année un peu mouvementée qui s’est achevé sur une Fiesta des Sud et un Rockstore bouillants, leur envie de tout casser n’a pas diminué. Le duo maintenant power trio est encore plus explosif que jamais ! Et mieux armé pour représenter comme il se doit leur nouvel EP FEROCITY, prévu pour le début de l’année 2022. Leurs 3 sons se retrouvent dans un joyeux bordel, d’un rock brut teinté de punk garage et de… pop. ► [https://www.youtube.com/watch?v=5xAgabECbkE](https://www.youtube.com/watch?v=5xAgabECbkE) Marla Singer (Grunge // Marseille) Tremplin 3 au 71717 Marla Singer, Power rock trio avec des riffs puissants, une batteuse qui vous botte le cul, une guitare hypnotique et une voix qui colle dan la tête. Marla Singer, c’est un groupe qui vient vous carresser le visage avant de la gifler. ► [https://www.youtube.com/watch?v=L1PY5uiH45w](https://www.youtube.com/watch?v=L1PY5uiH45w) Avee Mana (Psyche // Marseille) Tremplin 4 au 71717 Avee Mana prend forme à Marseille en 2018. Les quatre musiciens aux influences éclectiques se rejoignent sur leur amour du rock psychédélique.Ce terme aux multiples significations permet surtout pour le groupe d’évoquer les courantsRock/Garage, mais aussi des tendances Stoner et Shoegaze car les membres d’Avee Mana sont des enfants desAnnées 90. Les chansons oscillententre songwriting traditionnel ettitres atmosphériques, hypnotiques, plus déstructurés. ► [https://www.youtube.com/watch?v=HXVsktNh0mM](https://www.youtube.com/watch?v=HXVsktNh0mM) ——————————————————————– Votez pour ces groupes uniquement le soir du concert en envoyant Tremplin 1, 2, 3 ou 4 au 71717. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Le Makeda 103 rue Ferrari 13005 Marseille ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ RÈGLES SANITAIRES Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 24H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet)

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T19:00:00 2022-04-29T23:59:00