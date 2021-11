Saint-Branchs Saint-Branchs Indre-et-Loire, Saint-Branchs Tremplin Rock à PAR#1 Saint-Branchs Saint-Branchs Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Branchs

Tremplin Rock à PAR#1 Saint-Branchs, 12 novembre 2021, Saint-Branchs. Tremplin Rock à PAR#1 Saint-Branchs

2021-11-12 20:45:00 – 2021-11-12 22:45:00

Saint-Branchs Indre-et-Loire Saint-Branchs Rock à PAR#1

Une soirée pop-rock et voix envoutantes ! Mademoiselle Emy / Pop

Jeune étudiante en musicologie, Mademoiselle Emy chante, écrit et compose Son univers pop et sa voix envoutante ne laisseront personne indifférent. Bleu Shinobi / Dream pop

Ces 5 musiciens tourangeaux nous proposent une pop délicate et pétillante qui met le sourire aux lèvres.

Une belle occasion de découvrir leur premier EP sorti cet été et leur univers un brin seventies. Rock à PAR#1

saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr +33 6 75 88 39 52

