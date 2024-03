Tremplin Poul’Rire – Festival de l’Humour Guillemette Lelieur Salle Marcel Baudry, vendredi 26 avril 2024.

Tremplin Poul’Rire – Festival de l’Humour Guillemette Lelieur Dans le cadre du Tremplin Poul’Rire, découvrez le spectacle de Guillemette LELIEUR. Actuellement en 1ère année de la 7ème Promotion EHAS, Guillemette est marrainée par Noémie DE LATTRE. Elle no… Vendredi 26 avril, 09h00 Salle Marcel Baudry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T19:00:00+02:00

Dans le cadre du Tremplin Poul’Rire, découvrez le spectacle de Guillemette LELIEUR.

Actuellement en 1ère année de la 7ème Promotion EHAS, Guillemette est marrainée par Noémie DE LATTRE. Elle nous vient d’Aix en Provence.

Elle affiche déjà un talent brut qui emporte l’adhésion par l’originalité et la drôlerie de son univers !

Billeterie bientôt disponible sur le site du festival : https://poulrire.fr.

Plus d’informations à venir prochainement.

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen 44510 [{« type »: « phone », « value »: « 01 76 27 78 81 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.soireesympa.com/association/les-marrants-sales »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/tremplin-poul-rire-festival-de-l-humour-guillemette-lelieur-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://poulrire.fr/ »}]

LOISIRS SPECTACLESTEMPSFORTS