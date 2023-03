TREMPLIN POÉTIQUE Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault L’association Accueil des Villes de France – Lunel participe au Printemps des Poètes et propose au public une suite de lectures poétiques. Ces lectures réalisées par les adhérents de l’association permettront au public de voyager : certains textes seront lus dans leur langue ou dialecte d’origine ! Avec la participation d’un groupe d’élèves de l’Ecole de Musique de Lunel. Tremplin poétique

Du janvier 2022 – 18h00

Dans le cadre du Printemps des poètes

Date(s) : 18 mars 2023 – 15h30-16h30 Emplacement : Espace Castel – Salle La Rotonde

Entrée libre &gratuite dans la limite des places disponibles +33 4 67 87 84 27 ©Ville de Lunel

