Centre Paris Anim’Mathis, le samedi 2 octobre à 19:30

On se retrouve le samedi 2 octobre 2021 pour le tremplin du mois d’octobre, à 19h30 au Centre Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis, 75019 Paris). ? Ouverture des portes : 19h00 Fermeture des portes : 19h30 ⚠️ ATTENTION ! Pass Sanitaire obligatoire pour toutes les personnes âgées de 12 ans et +.

Plein tarif 11€, tarif réduit 9€

2021-10-02T19:30:00 2021-10-02T20:30:00

