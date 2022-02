Tremplin Plein Chant 2022 Saubrigues, 26 mars 2022, Saubrigues.

Tremplin Plein Chant 2022 Saubrigues

2022-03-26 – 2022-03-26

Saubrigues Landes Saubrigues

Lancement du Tremplin Plein Chant 2022!

Artistes de Nouvelle Aquitaine, vous pouvez dès à présent postuler pour le Tremplin Plein Chant 2022, 7ème édition!

Les gagnants des éditions précédentes: Kolinga – The Twin Stoners – Mary* – Lida Lies – Brume

Les finalistes de l’édition 2020 Yodi – U.SINE – Moonlit – Lili Marleen

Pour vous inscrire, rien de plus simple, rdv sur notre site, remplissez le formulaire et télécharger une présentation de votre groupe + 3-5 morceaux et liens vidéo si vous en avez.

Inscriptions avant le 31 janvier.

Les 4 groupes sélectionnés se produiront sur scène, à Saubrigues, le samedi 26 mars.

+33 5 58 77 12 00

Scène aux Champs

Saubrigues

