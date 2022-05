Tremplin photo Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Lancé en 2021, le concours jeune photographie a pour but de révéler les jeunes talents émergents de la photographie du Pays d’Aix-Marseille.



// Vernissage le 18 mai à 18h30 // Exposition à la Fontaine Obscure des lauréats : Maelle Lamy, Lola Perez, Hanlin Yang contact@fontaine-obscure.com +33 4 42 27 82 41 https://fontaineobscure13.wixsite.com/photographie Lancé en 2021, le concours jeune photographie a pour but de révéler les jeunes talents émergents de la photographie du Pays d’Aix-Marseille.



Galerie La Fontaine Obscure 24 Avenue Henri Poncet Aix-en-Provence

