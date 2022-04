Tremplin Orizon Sud #12 : Finale – Auditions Live + Inhoa Marseille 5e Arrondissement, 5 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Tremplin Orizon Sud #12 : Finale – Auditions Live + Inhoa Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-05-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-05 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les 5 groupes sélectionnés pour la finale joueront dès 19h00. Les délibérations auront lieu le soir même ainsi que l’annonce du gagnant·e.



Les groupes sélectionnés :



• Glitch

Trio Marseillais au son hybride, post-punk hypnotique aux accents Noisy et aux touches New Wave, Glitch propose une musique tantôt rageuse, tantôt aérienne. Ils se jouent de leur nom pour offrir une expérience scénique quelque peu électrique. Leur but ? Vous aspirez dans leur univers mystico-underground



• Social Dance

Social Dance attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies entêtantes et ses rythmiques effrénées, le groupe crée une communion musicale agitée, une véritable euphorie électrisante et libératrice. Social Dance cède au ballet de ses émotions et transforme sa sensibilité en force comme un coup de tonnerre.



• Docile

Sous le pseudo ironique de Docile se cache une écriture délicate qui oppose au féminisme complaisant une “true story” pop française vibrante appuyée par les arrangements art-rock dandy de Marc Lapeyre (aka FKClub) : un flirt entre nouvelle vague française, electro-pop, synth-wave et chill-clubbing sacrément élégant.



• TrampQueen

Sa Majesté auto-proclamé du punk retograde un mélange entre stupeflip, Nirvana et Mary Poppins. TrampQueen, grande amoureuse de la 808, murmure gimmicks et mantras, sous forme de Trap hybride aux aspects trash. Sa musique est une catharsis de l’égo, un exutoire pour ses états d’âme. Une attitude de Diva dans un décor post-apocalyptique, TrampQueen comme un poisson dans le Styx.



• 97Alphon$o

97Alphon$o est un tout jeune artiste Marseillais de 23 ans évoluant dans un univers Rap/Musiques Electroniques & Pop Urbaine. Un seul leitmotiv à son projet, s’affranchir toujours un peu plus des codes avec une habileté délicate & remarquable. ! A mi-chemin entre chants et flows davantage rappés, il est épaulé par son binôme aux doigts de fées, le talentueux beatmaker THRRN qui est aux commandes de la partie instrumentale.



Vous pourrez attendre les résultats en musique en écoutant Inhoa qui vous embarquera dans son univers coloré et prompt à l’introspection.



• Inhoa

À la fois ésotérique et narrative, sa musique nous embarque dans son univers coloré et prompt à l’introspection . Son live, toujours évolutif , attise la curiosité , tout en maintenant une tension qui ne laisse personne indifférent. Se rapprochant d’artistes tels que Julian Jeweil , Traumer où encore Extrawelt

