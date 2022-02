Tremplin Orizon Sud #12 : Auditions Live – Jour 1 Makeda, 23 mars 2022, Marseille.

Jour 1 / Auditions Live Lancé en 2010 par l’association Orizon Sud, le Tremplin Orizon Sud a pour but la découverte, la promotion et la diffusion d’œuvres musicales d’artistes émergents de la région sud. Il vise également à créer un espace de rencontres, d’échanges et de collaborations entre les musicien·ne·ss, les professionnel·le·s de la musique et le public. Le Tremplin Orizon Sud est ouvert à tous les styles musicaux, dès lors que l’œuvre de l’artiste ou du groupe est originale. Plusieurs étapes significatives sont présentes : envoi d’un dossier d’inscription, session d’écoute par le jury et auditions live. Le vainqueur du tremplin se verra accompagner dans toutes les démarches créatives. Ce dispositif permet de donner la chance à tou·te·s de jouer sur une véritable scène et de repousser ses propres limites. INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination. • Le port du masque est obligatoire.

