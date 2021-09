Tremplin Musique des 2 Rives #9 Rocher de Palmer, 13 octobre 2021, Cenon.

Tremplin Musique des 2 Rives #9

Rocher de Palmer, le mercredi 13 octobre à 20:30

Chaque année depuis neuf ans, le Tremplin des 2 Rives est l’occasion, pour de jeunes artistes émergents n’ayant, à ce jour, pas signé de contrat avec une maison de disque, de défendre leur projet sur une scène, devant un public et un jury composé de professionnels. Artistes et auteurs-compositeurs-interprètes de tous âges, soyez les bienvenus ! Dévoilez vos talents musicaux pour tenter de remporter les nombreux prix attribués par la Ville de Bordeaux et ses partenaires lors d’une finale à la Rock School Barbey.

Concert gratuit dans la limite des places disponibles. Entrée libre.

Destiné à valoriser les talents des habitants de Bordeaux et de son agglomération, le Tremplin des 2 Rives est ouvert à tous et à toutes les musiques !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

