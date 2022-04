Tremplin Music’AL Tremplin Music’AL, 14 avril 2022 08:00, .

14 avril et 12 mai Sur place Concours gratuit https://www.tremplin-musical.com/

Action Logement lance le 14 avril, la 5ème édition du Tremplin Music’AL, un concours ouvert à tous les artistes amateurs, qui récompense la meilleure composition originale filmée dans son lieu de vie.

Lancement de la 5ème édition du Tremplin Music’AL d’Action Logement

Action Logement, premier opérateur du logement social en France, lance le 14 avril 2022, avec ses filiales immobilières, et en partenariat avec le Crédit Mutuel, Cultura, France Télévisions et la Sacem, la 5ème édition du Tremplin Music’AL, parrainé par Christophe Mali, chanteur, auteur et compositeur du groupe Tryo.

Créé en 2018, le Tremplin Music’AL est un concours musical national 100 % numérique, ouvert à tous les artistes amateurs, qui récompense la meilleure composition originale filmée dans son lieu de vie.

Fort d’un patrimoine de plus d’un million de logements abordables, le groupe Action Logement propose aux talents musicaux, résidents ou non de son parc en France métropolitaine ou dans les DROM, de concourir à la 5ème édition du Tremplin Music’AL et d’être accompagnés pour devenir un artiste professionnel.

Ce concours musical, participatif et numérique, ouvert à tous, est organisé en partenariat avec le Crédit Mutuel, Cultura, France Télévisions et la Sacem.

L’ÉDITION 2022

Action Logement a confié en 2021 l’organisation du Tremplin Music’AL à sa filiale Énéal, foncière médico-sociale, spécialisée dans le logement des ainés. En plus du « Grand Prix Music’AL », les candidats pourront concourir au « Prix Intergénérationnel », qui récompense une production musicale traitant des seniors, de la question du grand âge, ou du temps qui passe. Par ce prix, Énéal implique ses partenaires gestionnaires (Ehpad et résidences Autonomie) en proposant des ateliers d’animation pour leurs résidents.

Au-delà de cet engagement d’Action Logement à relever le défi du vieillissement de la population, ce sont les enjeux de lien social et d’accès à la culture auxquels le groupe souhaite contribuer en invitant toutes ses structures, et au-delà, à participer à ce concours.

LE JURY

Le jury professionnel parrainé par Christophe Mali du groupe Tryo et présidé par Gérard Pont (président des Francofolies), est composé d’Alex Jaffray (chroniqueur musique à Télématin), Alain Lahana (producteur de concerts et manager), Clarisse Fieurgant (manageuse d’artistes), Louise Ekland (animatrice télé et radio), Stéphane Laplace (expert musique chez Cultura), Nathalie Roy (responsable du pôle Musiques actuelles à la SACEM) et Aurélia Leroux (fondatrice au sein d’Action Logement du Tremplin Music’AL).

LES ÉTAPES DU CONCOURS

– Du 14 avril au 12 mai, les candidats déposent la vidéo de leur composition musicale originale filmée dans leur logement ou leur lieu de vie sur www.tremplin-musical.com

– Du 16 mai au 13 juin, le public vote et partage sur les réseaux sociaux les vidéos de ses candidats préférés.

– Le 21 juin, les noms des 10 finalistes du Grand Prix Music’AL et ceux des 5 finalistes du Prix Intergénérationnel sont révélés sur le site.

– Le 27 juin sont annoncés les lauréats de l’édition 2022.

– En septembre aura lieu le showcase avec la remise des prix aux lauréats

LES PRIX

Les vainqueurs du Grand Prix Music’AL et du Prix Intergénérationnel gagnent :

– La participation à un ou plusieurs showcases

– Une captation du showcase

– Un accompagnement privilégié avec Christophe Mali

Tremplin Music’AL On line

jeudi 14 avril – 08h00 à 08h30

jeudi 12 mai – 20h30 à 21h00