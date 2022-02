Tremplin Musical “The Band” Cherrydon, 10 mars 2022, La Penne-sur-Huveaune.

Tremplin Musical “The Band” Saison 6, c’est parti. 3è Quart de Finale. Après l’arrêt brutal de la Saison 5, on se retrouve pour la nouvelle saison de “The Band”. 16 groupes de la région en compétition, uniquement de la compo originale, des groupes à découvrir ou redécouvrir qui ont besoin de votre soutien pour accéder aux marches de la victoire. Nous retrouverons d’ailleurs les groupes qui étaient en compétition sur la Saison 5 (avec quelques nouveaux groupes) et qui ont été d’accord de rejouer le jeu et de repartir au premier tour. Cette septième soirée vous propose les groupes : SONE HURRY FROG JACK IN BOX Vous le savez, c’est vous qui votez, c’est vous qui décidez quels seront les deux groupes qui passeront ce troisième quart de finale. On vous attends nombreux à partir de 18h, l’entrée est gratuite, le parking aussi, restauration sur place et surtout les places sont limitées. Toujours avec notre partenaire, le “STUDIO TCHAMAN” studio d’enregistrement, mixage et réalisation vidéo, qui sera présent tout au long de l’année. Tenez vous prêts, “The Band” Saison 6 commence maintenant.

Entrée libre

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T23:59:00