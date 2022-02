TREMPLIN MUSICAL Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Palais des Congrès de Gruissan, le dimanche 20 mars à 15:00

**Scène ouverte** De jeunes artistes se présentent devant un jury-conseil et le public, au cœur du Bistro du Palais. Ce Tremplin 2022 est organisé par le Conseil des Jeunes et le Point Jeunes de la MJC de Gruissan. Pour participer, venez retirer un dossier d’inscription à la MJC (gratuit) .

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires.

2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T17:00:00

