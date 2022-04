TREMPLIN MUSICAL – EDITION 2 Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir Catégories d’évènement: 72500

Montval-sur-Loir

TREMPLIN MUSICAL – EDITION 2 Montval-sur-Loir, 18 juin 2022, Montval-sur-Loir. TREMPLIN MUSICAL – EDITION 2 Montval-sur-Loir

2022-06-18 17:00:00 – 2022-06-18 20:00:00

Montval-sur-Loir 72500 Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir oreganise un tremplin musical pour les groupes ou artistes amateurs qui veulent se faire connaître et développer leurs projets artistiques. La liste des présectionnés sera communiquée le 20 mai. Les cinq groupes présélectionnés se produiront en public lors de la fête de la musique. Tremplin musical avec prix du jury & prix du public suivi de la Fête de la Musisque lacastelorienne@montvalsurloir.fr +33 2 43 79 47 97 https://www.facebook.com/La-Castelorienne_Officiel Montval-sur-Loir oreganise un tremplin musical pour les groupes ou artistes amateurs qui veulent se faire connaître et développer leurs projets artistiques. La liste des présectionnés sera communiquée le 20 mai. Les cinq groupes présélectionnés se produiront en public lors de la fête de la musique. Montval-sur-Loir

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: 72500, Montval-sur-Loir Autres Lieu Montval-sur-Loir Adresse Ville Montval-sur-Loir lieuville Montval-sur-Loir Departement 72500

Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir 72500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montval-sur-loir/

TREMPLIN MUSICAL – EDITION 2 Montval-sur-Loir 2022-06-18 was last modified: by TREMPLIN MUSICAL – EDITION 2 Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir 18 juin 2022 72500 Montval-sur-Loir

Montval-sur-Loir 72500