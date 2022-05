Tremplin Musical du jeune musicien

2022-07-06 – 2022-07-09 Ouverte a toutes les jeunes musiciennes à tous les jeunes musiciens ages de moins de dix-neuf ans ; nous accueillons trois musiciens par instrument -par exemple 3 accordéonistes, trois flutistes – qui habitent dans un rayon de quarante km autour de Villeneuve. Ce tremplin n’est pas un concours, il n’y a pas de classement, chaque musicien interprète trois titres de son choix en solo en duo en trio et participe au bœuf final, nous accueillons les écoles de danse qui veulent se faire connaitre à venir participer. L’association LA COURTE ÉCHELLE, dont la mission est de faire connaitre et reconnaitre les jeunes musiciens et les jeunes danseurs en milieu rural, organise son deuxième tremplin musical. 12260lacourteechel@orange.fr +33 6 81 37 85 79 Ouverte a toutes les jeunes musiciennes à tous les jeunes musiciens ages de moins de dix-neuf ans ; nous accueillons trois musiciens par instrument -par exemple 3 accordéonistes, trois flutistes – qui habitent dans un rayon de quarante km autour de Villeneuve. Ce tremplin n’est pas un concours, il n’y a pas de classement, chaque musicien interprète trois titres de son choix en solo en duo en trio et participe au bœuf final, nous accueillons les écoles de danse qui veulent se faire connaitre à venir participer. OT Villefranche-Najac dernière mise à jour : 2022-02-10 par

