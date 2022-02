TREMPLIN LES LYCÉENS EN CAVALE Le Réacteur Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Pour cette 5ème édition, Le Réacteur s’associe au tremplin Les Lycéens En Cavale ! Pour les inscriptions (vous avez jusqu’au 15 mars 2022) c’est par ici : [[https://forms.gle/BLsvkq7nie4hFmNq7](https://forms.gle/BLsvkq7nie4hFmNq7)](https://forms.gle/BLsvkq7nie4hFmNq7) Les inscriptions sont ouvertes ! Le Réacteur 91 avenue de Verdun 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

