Théâtre de Châtillon, le dimanche 27 mars à 17:30

La ville de Châtillon et le label Vers les étoiles lancent la seconde édition du tremplin jeunes talents. Lors de la première édition, 4 jeunes artistes se sont démarqués : – Mind Affect – Diane Christophe – Chloé Bari Lévy – Lilia Lamrous. Ils ont pu participer à la Fête de la musique sur de très belles scènes en extérieur (Maison blanche) comme en intérieur (Théâtre). La ville de Châtillon et le label Vers les étoiles ont donc décidé de repartir à la découverte des talents de la ville et de ses environs. Nous serons ravis d’accueillir les candidats préalablement sélectionnés à la finale qui aura lieu le 27 mars 2022 à 17h30 au théâtre de Châtillon. Théâtre, 3 rue Sadi Carnot Entrée libre, sur réservation : Service Culturel – [https://www.billetweb.fr/tremplin-jeunes-talents](https://www.billetweb.fr/tremplin-jeunes-talents)

2022-03-27T17:30:00 2022-03-27T19:30:00

