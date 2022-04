Tremplin jeunes talents – “Ados Ad Lib” Carantec, 4 juin 2022, Carantec.

Tremplin jeunes talents – “Ados Ad Lib” Le Petit Relais 4 Square du Grand Saconnex Carantec

2022-06-04 – 2022-06-04 Le Petit Relais 4 Square du Grand Saconnex

Carantec Finistère

Vous vous sentez chanteur dans l’âme ? Participez à ce tremplin de jeunes talents classique et groove : funk, soul, rnb…

Et dévoilez vos talents lors de cet évènement !

Entrée libre, goûter possible sur place.

Vous vous sentez chanteur dans l’âme ? Participez à ce tremplin de jeunes talents classique et groove : funk, soul, rnb…

Et dévoilez vos talents lors de cet évènement !

Entrée libre, goûter possible sur place.

Le Petit Relais 4 Square du Grand Saconnex Carantec

dernière mise à jour : 2022-04-12 par