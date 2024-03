Tremplin Jeunes, l’événement révélateur de jeunes talents ! Le Sew Morlaix, samedi 13 avril 2024.

Âgés de 11 à 30 ans, 100 jeunes du territoire investissent la Manufacture pour présenter leurs projets et montrer que des idées, ils ont en plein la tête !

Parmi ces pépites, une couturière, un maquettiste légo, des globe-trotteurs, un upcycleur, des danseurs, un DJ et bien d’autres encore présentent leur activité sur des espaces d’exposition et d’expression mis à leur disposition. L’occasion pour eux de se faire connaître, un vrai coup de com !

Venez les rencontrer et découvrir leurs passions à travers des expositions, des démonstrations, des podcasts, des spectacles et des stands d’information !

Retrouvez le programme de la journée sur le compte instagram tremplin.jeunes.morlaix .

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Le Sew 39 Quai du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne equipetremplinjeunes@gmail.com

