TREMPLIN INTERPRETES VOCAL’MANS-VOCAL’MOMES Salle polyvalente Ruaudin
TREMPLIN INTERPRETES VOCAL’MANS-VOCAL’MOMES Salle polyvalente Ruaudin, samedi 17 février 2024.
TREMPLIN INTERPRETES VOCAL’MANS-VOCAL’MOMES Salle polyvalente Ruaudin Sarthe
2ème Présélection du TREMPLIN INTERPRETES Vocal’Mans Vocal’Mômes
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-02-17 20:30:00
fin : 2024-02-17 23:00:00
Salle polyvalente Rue des Sports
Ruaudin 72230 Sarthe Pays de la Loire
L’événement TREMPLIN INTERPRETES VOCAL’MANS-VOCAL’MOMES Ruaudin a été mis à jour le 2024-02-05 par eSPRIT Pays de la Loire