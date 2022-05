Tremplin Festi’Zac La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice, 14 mai 2022, La Jonchère-Saint-MauriceLa Jonchère-Saint-Maurice.

Tremplin Festi’Zac La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice

2022-05-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-14 23:30:00 23:30:00

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne La Jonchère-Saint-Maurice

Samedi 14 mai, à 20h, salle des fêtes de la Jonchère Saint-Maurice. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre. Informations : 07 69 33 50 97.

Dans le cadre du 4ème Festi’Zac qui se déroulera les 16 et 17 septembre 2022, est organisé un tremplin réservé à des artistes ou des groupes de musique actuelle. Un seul artiste ou groupe sera élu par un jury à l’issue de cette soirée et sera invité à jouer sur la grande scène intérieure du festival le vendredi 16 septembre 2022, dans des conditions professionnelles. Venez soutenir et voter pour votre groupe préféré : Blondin et la bande de terriens, do not do, single trip, undre@ds.

Samedi 14 mai, à 20h, salle des fêtes de la Jonchère Saint-Maurice. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre. Informations : 07 69 33 50 97.

La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT Monts du Limousin