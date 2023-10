Concours de saut à ski Tremplin du Grépon Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Concours de saut à ski Tremplin du Grépon Chamonix-Mont-Blanc, 7 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc. Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie Concours régional de saut à ski en nocturne.

Tremplin du Grépon

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Regional night-time ski jumping competition Concurso regional nocturno de saltos de esquí Regionaler Wettbewerb im Nachtskispringen

