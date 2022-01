Tremplin de l’Humour Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palméro Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Tremplin de l'Humour

Palais de l'Europe – Théâtre Francis Palméro, 1 avril 2022, Menton.

Palais de l'Europe – Théâtre Francis Palméro, le vendredi 1 avril à 10:00

Vous êtes humoristes amateurs ou semi-amateurs, du département, de la région ou d’ailleurs ? Participez aux sélections pour espérer monter sur la scène du théâtre Francis Palméro à Menton. Le jury, réuni par le Monte-Carlo Stand up & Comedy Festival, avec la participation du célèbre Spotlight de Lille et de la Grosse prod’, sous la présidence de Tano, sélectionnera 25 participants pour l’audition. 9 candidats seront ensuite sélectionnés pour concourir avec le vainqueur du Tremplin de l’humour cannois. Le prix : un chèque de 500 € et le privilège de vous produire sur la saison 2022-2023 au Spotlight, célèbre Studio bar Comedy lillois, découvreur des valeurs montantes comme des talents confirmés. Comment participer ? : Si vous êtes majeur, vous exprimez en français, êtes en solo ou en duo, avez un spectacle écrit d’au moins une heure, officiez dans un style seul en scène ou stand-up, envoyez un extrait de 8 minutes en vidéo. Renseignemetns et inscriptions: [[comedyfestival@monaco.mc](mailto:comedyfestival@monaco.mc)](mailto:comedyfestival@monaco.mc) Le vendredi 1er avril 2022, Menton accueillera son premier Tremplin de l’Humour ! Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palméro 8, avenue Boyer 06500 MENTON Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T19:00:00

