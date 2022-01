[TREMPLIN CHANSON] Plus2Talents (Février 2022) Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Plus2Talents** est une association loi 1901, qui a pour vocation la découverte et la promotion d’artistes de la chanson française et étrangère, interprètes et auteurs compositeurs. Chaque mois, un tremplin met en compétition les artistes dans trois catégories (Création, Reprise Adulte et Reprise Junior) devant **un jury de professionnels**. Les vainqueurs de chaque tremplin se retrouvent lors de la Grande Finale du mois de décembre.

Plein tarif : 11€, tarif réduit : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T19:30:00 2022-02-05T21:30:00

