Tremplin chanson #3 – Le concert L’Entrepôt, 19 octobre 2021, Le Haillan.

Tremplin chanson #3 – Le concert

L’Entrepôt, le mardi 19 octobre à 20:30

**LE CONCERT** A L’Entrepôt, on aime la chanson, on la soutient. Le tremplin chanson, c’est l’occasion de valoriser les auteurs-compositeurs-interprète de la scène émergente, de favoriser les rencontres et les échanges entre artistes et public, et de vous proposer un nouveau rendez-vous original. Voici donc la troisième édition de ce temps fort, qui réunira le temps d’une soirée 4 finalistes, un jury et un public attentif et curieux ! Les noms des 4 chanteurs qui se produiront à L’Entrepôt seront dévoilés une fois la sélection faite fin septembre. **Tarif : 5€** **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/tremplin-chanson-3/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/tremplin-chanson-3/)**

Chanson

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T22:30:00