Afin d’accompagner les jeunes musiciens dans le développement de leur projet, La Camillienne organise la première édition de son tremplin de musiques actuelles. Ce tremplin constitue une belle opportunité pour de jeunes artistes et groupes de se produire dans des conditions professionnelles.Cet évènement se tiendra le 22 octobre 2021 sur la scène de la Camillienne, présentant 8 artistes/groupes de plus de 16 ans sélectionnés parmi les candidatures reçues. Les projets sélectionnés par le jury à l’issue de ce tremplin bénéficieront de différents prix tels que l’enregistrement audio et/ou captation vidéo de leur concert ou encore des heures d’accompagnement par des musiciens professionnels débouchant potentiellement sur un concert ou une première partie à la Camillienne, dans le courant de l’année qui suit. Comment participer à ce Tremplin ? Vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 3 octobre minuit Vous devez proposer uniquement des compositions originales Au moins 1 des membres du projet doit résider dans le 12e arrondissement de Paris, ou être scolarisé dans le 12e. Chaque membre doit avoir au moins 16 ans Envoyez un email à TremplinCam@lacamillienne.fr avec les informations suivantes : – Une courte biographie et description de votre projet – Un lien vers au moins deux morceaux enregistrés ou une vidéo d’un morceau complet (Plateformes : Spotify/Deezer/Bandcamp etc. ou lien privé SoundCloud/YouTube/Vimeo). Attention : n’envoyez pas de fichiers .mp3 ou .wav – Un lien vers un compte Instagram et/ou page Facebook Vous serez rapidement prévenu de votre sélection / non-sélection N’hésitez pas à participer ! Tous les projets seront étudiés. Le jour du concert Le concert présente 8 artistes/groupes Premier passage à 19h00 Chaque artiste/groupe joue un set de 20 min maximum Backline sur place : – Batterie : TAMA Superstar (il est recommandé aux batteurs d’apporter leurs cymbales et caisse claire) – Amplie Basse : Ampeg SVTIII + 4×12 – Ampli Guitare : Fender Hot Rod Deluxe – Ampli Guitare : Vox Valvetronix – Clavier : Roland RD64 Prix A l’issue des concerts, un jury sélectionne les 3 premiers. Les prix sont les suivants : 1er – Captation du tremplin (son/image) offerte – 10h d’accompagnement de projet – 1ère première partie sur l’année avec enregistrement et captation du concert + rushes et multipistes offerts 2e – Captation du tremplin (son/image) offerte – 6h d’accompagnement de projet 3e Captation du tremplin (son/image) offerte Concerts -> Autre concert La Camillienne 12, rue des Meuniers Paris 75012

