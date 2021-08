TREMPLIN BLUES – LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Sucé-sur-Erdre, 28 août 2021, Sucé-sur-Erdre.

TREMPLIN BLUES – LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE 2021-08-28 14:00:00 – 2021-08-29 17:00:00

Sucé-sur-Erdre 44240 Sucé-sur-Erdre

Samedi 28 : NDEYE, DOC LOU & THE ROOSTERS, THE JACK WALKERS

Dimanche 29 : THE WACKY JUGS, LA BEDOUNE

Le Tremplin Blues s’installe au Parc Germaine Le Goff

