Fargues-Saint-Hilaire Gironde Fargues-Saint-Hilaire EUR Nous organisons la troisième édition du Tremplin Artistique de la Frayse qui aura lieu le samedi 30 Avril au Domaine de la Frayse, dans le but de proposer une soirée mêlant divers arts pour avoir une prestation de qualité à offrir au public que ce soit le jour du tremplin ou du Frayse Toch’.

Cet événement gratuit et accessible à tous est une opportunité pour des artistes émergents de se produire ou d’exposer devant un public. Les gagnants, par catégorie, seront programmés lors du Frayse Toch’ qui se tiendra du 21 au 24 juillet. Aucune limite d’âge ni artistique ne sont imposées !

+33 075742173

