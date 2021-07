Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Tremplin Action Jazz #9 Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Cinq formations jazz seront en compétition au Rocher de Palmer avec, pour l’heureuse élue, la perspective d’être ensuite invitée à des festivals du prestigieux label Laborie Jazz et d’autres partenaires du collectif Jazz Nouvelle-Aquitaine. À l’affiche cette année : Alès Demil Trio, D.O.T, Tuca, Katena et Arhkan. Après des résidences de préparation au Rocher de Palmer, à l’Oara ou à l’Anglet Jazz Festival, ces groupes, dont l’histoire reste encore à écrire, présenteront leur répertoire de compositions originales, fondamentalement jazz, bien sûr, mais métissées de nombreuses influences. Venez les découvrir et les encourager ! EN SAVOIR PLUS

Concerts gratuits, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Comme chaque année, l’association Action Jazz a sélectionné la fine fleur des artistes émergents de Nouvelle-Aquitaine. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

