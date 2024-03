Tremplin Action Jazz #11 Rocher de Palmer Cenon, samedi 20 janvier 2024.

Tremplin Action Jazz #11 La future scène jazz de la région Nouvelle-Aquitaine sera à découvrir à l’occasion du 11ème tremplin les nouveaux talents de l’association Action jazz. Samedi 20 janvier, 20h00 Rocher de Palmer Concerts gratuits. Entrée gratuite sur réservation à alain.piarou@gmail.com dans la limite des places disponibles.

Action Jazz scrute sans relâche et sélectionne avec exigence les talents émergents du jazz vivant et contemporain en Nouvelle-Aquitaine. Cette nouvelle édition affiche un soutien stimulant : une marraine doublement primée aux Victoire du Jazz 2023, la saxophoniste Géraldine Laurent et un parrain-pianiste primé dans la catégorie artiste instrumental aux Victoires du Jazz 2020. Les cinq groupes sélectionnés bénéficieront de conditions professionnelles pour se produire devant le public de la salle 650 et devront jouer un set de 30 minutes de compositions originales. À la clé de nombreuses récompenses pour le groupe gagnant, dont une résidence rémunérée de cinq jours à l’OARA et une invitation à l’émission Club Jazz à FIP. Pour le public, la perspective d’une soirée privilégiée car placée sous le signe de la découverte de talents émergents.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/action.jazz/01.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

