Si vous voulez avoir un temps d’avance sur les futurs noms du jazz régional, voir national ou international, venez assister et encourager les formations en compétition. Les cinq groupes sélectionnés présenteront leur répertoire de compositions originales, fondamentalement jazz, avec des sets de 30 minutes. Les lauréats seront désignés par un jury composé de professionnels du spectacle, de journalistes et d’animateurs radio. A la clé la possibilité de se produire dans les festivals et sur les scènes des clubs et salles partenaires et en plus pour le groupe vainqueur du Grand Prix du Jury, une résidence à l’OARA et une invitation à un Club Jazz à FIP…

Concerts gratuits. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’association Action Jazz scrute et sélectionne avec attention les talents émergents du jazz vivant et contemporain en Nouvelle-Aquitaine.

