Visite exceptionnelles des réserves et des collections 16 et 17 septembre Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Gratuit, Inscription obligatoire, Nombre de places limitées

Dans le quartier olympique, à deux pas du théatre se trouve la Halle Olympique. En son coeur, se trouvent les réserves de Tremplin 92. Elle renferme leurs précieux trésors : des miliers d’objets témoins des JO de 1992, dont des centaines de costumes portés pour les cérémonies d’ouvertures et de clôtures.

Toutes les demies heures, un petit groupe sera accompagné par le responsable des collections pour découvrir ce lieu rarement ouvert au public.

Tremplin 92 – Montagne & Olympisme 15 avenue de Winnenden 73200 Albertville Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 79 32 04 22 http://www.tremplin92.org Tremplin 92 est le nouveau centre d'interprétation de la montagne et des XVIe Jeux Olympiques d'Hiver d'Albertville et de la Savoie.

Venez toucher, sentir, voir, vivre un territoire riche en histoire et en expérience. Doté de modules interactifs, olfactifs et immersifs, Tremplin 92 vous immerge dans son univers et son territoire. Au coeur de la Halle Olympique d’Albertville. Parking gratuit à proximité. Accessible PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Tremplin 92 – Paul DUPONT