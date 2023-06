24 stations – Exposition photographie Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Albertville, 16 septembre 2023, Albertville.

24 stations – Exposition photographie 16 et 17 septembre Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Entrée libre et gratuite

24 stations… comme autant de photographies, pour la plupart inédites, sublimant la forme et la force de l’eau, de l’état naturel de cette ressource indispensable à la maîtrise humaine d’une énergie renouvelable à préserver. Autre forme, autre état… la mue Frissons aux Pyramides ouvre l’horizon vers les mutations de l’image. Sylvie Bonnot nous invite à passer derrière la retenue, à poser ici un autre regard sur de sublimes sites du territoire à (re)découvrir…

Tremplin 92 – Montagne & Olympisme 15 avenue de Winnenden 73200 Albertville Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 79 32 04 22 http://www.tremplin92.org https://www.facebook.com/Tremplin-92-Montagne-Olympisme-114563070005982/ Tremplin 92 est le nouveau centre d’interprétation de la montagne et des XVIe Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie.

Venez toucher, sentir, voir, vivre un territoire riche en histoire et en expérience. Doté de modules interactifs, olfactifs et immersifs, Tremplin 92 vous immerge dans son univers et son territoire. Au coeur de la Halle Olympique d’Albertville. Parking gratuit à proximité. Accessible PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Fondation Facim – S Bonnot