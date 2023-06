Visite libre de Tremplin 92 Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Albertville, 16 septembre 2023, Albertville.

Visite libre de Tremplin 92 16 et 17 septembre Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Entrée libre

Au coeur de la Halle Olympique, replongez dans les XVIe Jeux Olympoques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie. A votre ryhtme, à l’aide d’expériences immersives, découvrez le territoire qui a accueilli les jeux et s’en est trouvé profondément bouleversé.

Tremplin 92 – Montagne & Olympisme 15 avenue de Winnenden 73200 Albertville Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 79 32 04 22 http://www.tremplin92.org https://www.facebook.com/Tremplin-92-Montagne-Olympisme-114563070005982/ Tremplin 92 est le nouveau centre d’interprétation de la montagne et des XVIe Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie.

Venez toucher, sentir, voir, vivre un territoire riche en histoire et en expérience. Doté de modules interactifs, olfactifs et immersifs, Tremplin 92 vous immerge dans son univers et son territoire. Au coeur de la Halle Olympique d’Albertville. Parking gratuit à proximité. Accessible PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©E CAGNARD – Lestudioz