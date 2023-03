Visite exceptionnelle des réserves et des collections Tremplin 92 – Montagne et Olympisme Albertville Catégories d’Évènement: Albertville

Visite exceptionnelle des réserves et des collections Samedi 13 mai, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30 Tremplin 92 – Montagne et Olympisme

Débuté depuis plusieurs mois, le déménagement des collections de la Maison des Jeux arrive doucement à son terme. La phase de mise en conservation et d’inventaire commence …

Ouvertes exceptionnellement pour la nuit des musée, les réserves de Tremplin 92 vous révèlent leurs secrets. Accompagnés par l'un des responsables des collections, pénétrez au cœur du chantier des collections et découvrez des objets emblématique des JO de 1992.

Tremplin 92 Montagne et Olympisme, nouvelle scénographie de la Maison des Jeux Olympiques d'hiver est née d'une volonté commune de moderniser une scénographie existante en créant un espace pédagogique, ludique et interactif. Au-delà du mouvement olympique lui-même, de ses symboles et de l'histoire de son édition hivernale de 1992, c'est également l'héritage culturel et sportif des XVIe Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie qui est mis à l'honneur dans cet espace de 490 m².

