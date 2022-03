Tremplin 92 à votre rythme Tremplin 92 – Montagne et Olympisme Albertville Catégories d’évènement: Albertville

le samedi 14 mai à Tremplin 92 – Montagne et Olympisme

Une découverte inédite de la Savoie qui se révèle au monde en 1992, portée par l’incroyable aventure des XVIe Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie. Après cinq années d’aménagements considérables qui redessinent son paysage, Albertville relève un défi d’envergure : accueillir la plus grande des compétitions sportives – les Jeux olympiques – tout en soutenant un plan de développement ambitieux pour le territoire. De nouvelles routes désenclavent les vallées, logements et équipements modernes sortent de terre, des stations de ski de nouvelle génération voient le jour. L’expertise touristique et sportive de la Savoie rayonne désormais au-delà des frontières.

Visite libre

A votre rythme, découvrez Tremplin 92 – Montagne et Olympisme, un espace dédié à la découverte du territoire qui a accueilli les Jeux Olympiques d’Hiver en 1992 Tremplin 92 – Montagne et Olympisme 15 avenue de Winnenden, 73200, Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Albertville Savoie

