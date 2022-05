Tremplin 2022 GOLDEN JAZZ TROPHY Casino Barrière Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Tremplin 2022 GOLDEN JAZZ TROPHY Casino Barrière Lille, 7 mai 2022, Lille. Tremplin 2022 GOLDEN JAZZ TROPHY

Casino Barrière Lille, le samedi 7 mai à 20:30

La finale du 12ème Tremplin Golden Jazz Trophy se déroulera le samedi 7 mai 2022, avec pour président d’honneur Jean-Claude Casadesus. A cette occasion, l’association Jazz en Nord vous donne rendez-vous au Théâtre de l’Hôtel Casino Barrière à partir de 20h30. Les groupes Clélya Abraham Quartet, Quartz, Soñadero et Velvet Pocket sont les finalistes qui s’affronteront en musique lors de cette édition ; cette année, le président du jury sera le contrebassiste virtuose Kyle Eastwood. Parmi les épreuves, un titre imposé sera interprété, dans leur style, par les sélectionnés. Plus qu’un simple concours, le tremplin, ouvert à tous et à tous les styles de jazz, vise à démocratiser cette musique, bien loin de l’image élitiste qu’on lui accole. Son but : accompagner les jeunes artistes jazz dans la création d’une carrière musicale à leur image. Lors de cette soirée, 3 prix seront décernés dont un du public : venez découvrir le jazz de demain, et voter pour votre groupe favori !

Tarifs : 16/13 €

Le 7 mai 2022, le renouveau de la scène jazz européenne se produit au Théâtre du Casino Barrière de Lille. Pensez à prendre vos places pour cette soirée exceptionnelle ! Casino Barrière Lille 777, Pont de Flandres – 59777 Lille Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Casino Barrière Lille Adresse 777, Pont de Flandres - 59777 Lille Ville Lille lieuville Casino Barrière Lille Lille Departement Nord

Casino Barrière Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Tremplin 2022 GOLDEN JAZZ TROPHY Casino Barrière Lille 2022-05-07 was last modified: by Tremplin 2022 GOLDEN JAZZ TROPHY Casino Barrière Lille Casino Barrière Lille 7 mai 2022 Casino Barrière Lille Lille lille

Lille Nord