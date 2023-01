Trempl’Hinx invite Stéphane Vieira Hinx Hinx Hinx Catégories d’Évènement: Hinx

2023-02-01 18:00:00 – 2023-02-01 19:15:00

Landes Hinx Bouilleur de cru de l’imaginaire, Stéphane Vieira distille de la chanson populaire pour pas grand monde. Alors si vous voulez faire partie des privilégiés, venez vous servir un godet aux fûts de la chanson à texte, du rire et des émotions. Vous y humerez certainement des effluves de Brel, de Renaud, de Juliette ou de Linda Lemay. Un auteur compositeur et interprète à consommer sans modération !

Buffet offert.

Buffet offert. +33 7 69 02 30 55 Saison culturelle Sp’Hinx

