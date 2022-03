Trempl’Hinx – concert de Fabien Boeuf Hinx, 29 juin 2022, Hinx.

Trempl’Hinx – concert de Fabien Boeuf Pôle culturel 112 route de Dax Hinx

2022-06-29 18:00:00 – 2022-06-29 19:00:00 Pôle culturel 112 route de Dax

Hinx Landes Hinx

EUR 0 0 Fabien Boeuf pose ses notes et ses rimes dans le cadre de Trempl’Hinx, concept qui permet aux artistes de s’exprimer et à tous les spectateurs d’accéder à la culture puisque l’entrée est gratuite !

Dans les terres landaises, il est un artiste qui a la plume qui colle parfaitement à la note. Plume qui file les poils, notes qui résonnent au plus profond. Fabien Boeuf vous entraine dans un univers poétique et mélodique, avec une superbe orchestration pour dévoiler une voix claire, directe qui fait mouche. Mouche, ou rapace, en tout cas l’animal artiste sait comment apprivoiser et colorer de la plus belle des façons notre environnement sonore.

L’animal artiste vous entraine dans un univers poétique et mélodique, avec une superbe orchestration pour dévoiler une voix claire, directe qui fait mouche.

+33 7 69 02 30 55

Fabien Boeuf pose ses notes et ses rimes dans le cadre de Trempl’Hinx, concept qui permet aux artistes de s’exprimer et à tous les spectateurs d’accéder à la culture puisque l’entrée est gratuite !

Dans les terres landaises, il est un artiste qui a la plume qui colle parfaitement à la note. Plume qui file les poils, notes qui résonnent au plus profond. Fabien Boeuf vous entraine dans un univers poétique et mélodique, avec une superbe orchestration pour dévoiler une voix claire, directe qui fait mouche. Mouche, ou rapace, en tout cas l’animal artiste sait comment apprivoiser et colorer de la plus belle des façons notre environnement sonore.

Trempl’Hinx Sp’Hinx

Pôle culturel 112 route de Dax Hinx

dernière mise à jour : 2022-03-14 par