2022-05-25 – 2022-05-25 Pôle culturel 112 route de Dax

Hinx Landes Hinx EUR 0 0 Dans le cadre de Trempl’Hinx, le Biper Swing 4tet viendra distiller son Jazz Manouche pour un moment d’évasion au rythme de Django Reihnardt.

Petit rappel sur le concept de Trempl’Hinx, inventé par Sp’Hinx : les artistes néo-aquitains en devenir ou en création, bénéficient d’un lieu d’expression (la salle de spectacle).

Le public est accueilli gratuitement et a le choix d’une libre participation. Après le spectacle, un moment convivial autour d’un buffet permet de riches échanges.

