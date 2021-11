Trempl’Hinx : chanson française, poétique et rock Hinx, 24 novembre 2021, Hinx.

EUR Trempl’Hinx, un concept tout simple : offrir à des artistes aquitains en devenir, un lieu d’expression (la salle de spectacle), accueillir le public en lui laissant le choix d’une libre participation, faciliter ainsi l’envol des artistes et l’accès à la culture, sous toutes ses formes, à tous. Jean Baptiste Pene dit GIBET (il vous fera perdre la tête) est le 1er. C’est un auteur-compositeur-fédérateur-créateur de projets. Il a pondu pas moins de 7 albums. Artiste multi-instrumentiste (piano, guitare, accordéon et autoharpe), il possède un style rock poétique avec comme maîtres-mots l’autodérision et le burlesque. Son univers de scène est à prendre au 2ème voire parfois au 3ème degré. Il anime aussi des ateliers de médiation auprès des scolaires, notamment avec l’appui de l’association « Chantons sous les Pins ». Cette année, il intervient sur le groupe scolaire de Hinx.

+33 7 69 02 30 55

Jean-Baptiste Pène

