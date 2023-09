FESTIVAL D’AUTOMNE 2023 « Polar, sorcières et soupe au potiron »- Trémouilles Trémouilles, 21 octobre 2023, Trémouilles.

20h30 à la salle des fêtes MURDER PARTY « Un mercredi d’automne » avec le Théâtre de la Doline. Gratuit dès 8 ans (et adlutes). Dans le cadre du Festival d’automne 2023. Informations : 06 20 49 74 00.

Trémouilles 12290 Aveyron Occitanie



8:30pm at salle des fêtes MURDER PARTY « Un mercredi d’automne » with Théâtre de la Doline. Free for ages 8 and up. As part of the 2023 Autumn Festival. Information: 06 20 49 74 00

20.30 h en la Salle des Fêtes FIESTA DEL ASESINATO « Un mercredi d’automne » con el Théâtre de la Doline. Gratis para niños a partir de 8 años. En el marco del Festival de Otoño 2023. Información: 06 20 49 74 00

20:30 Uhr in der Festhalle MURDER PARTY « Un mercredi d’automne » mit dem Théâtre de la Doline. Kostenlos ab 8 Jahren (und Adlatus). Im Rahmen des Herbstfestivals 2023. Informationen: 06 20 49 74 00

