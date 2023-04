Journée de la randonnée équestre, 21 mai 2023, Trémouilles.

8h (RDV au Ranch) Randonnée à la journée pour 4 cavaliers confirmés; à travers la Forêt des Brunes, traversée du Viaur, Abbaye de Bonnecombe, retour par Mazard. Pique nique fourni. Renseignements/ Inscription: 06 74 54 39 33 ou 06 75 86 60 86..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 . .

Trémouilles 12290 Aveyron Occitanie



8am (RDV at the Ranch) Day ride for 4 confirmed riders; through the Forêt des Brunes, crossing the Viaur, Abbaye de Bonnecombe, return by Mazard. Picnic provided. Information/ Registration: 06 74 54 39 33 or 06 75 86 60 86.

8h (RDV en el Rancho) Paseo de un día para 4 jinetes experimentados; a través del Forêt des Brunes, cruzando el Viaur, Abbaye de Bonnecombe, regreso por Mazard. Picnic incluido. Información/Inscripción: 06 74 54 39 33 o 06 75 86 60 86.

8 Uhr (Treffpunkt auf der Ranch) Tagesritt für 4 erfahrene Reiter; durch den Wald der Brunes, Überquerung des Viaur, Abtei von Bonnecombe, Rückkehr durch Mazard. Picknick wird bereitgestellt. Informationen/Anmeldung: 06 74 54 39 33 oder 06 75 86 60 86.

Mise à jour le 2023-03-15 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU