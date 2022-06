Trémel, coeur et campagne – Circuit des chapelles Trémel Trémel Catégories d’évènement: 22310

Trémel

Trémel, coeur et campagne – Circuit des chapelles Trémel, 31 juillet 2022, Trémel. Trémel, coeur et campagne – Circuit des chapelles Rue de l’École Parking de l’école Trémel

2022-07-31 – 2022-07-31 Rue de l’École Parking de l’école

Trémel 22310 Balade contée, chantée et pointe d’histoire avec le remarquable pigeonnier du manoir de Kermerzit, les chemins creux, et la redécouverte de l’église Notre-Dame-de-la-Merci tout nouvellement restaurée. Petite collation offerte à l’arrivée au tout nouveau parc intergénérationnel.

Départ du parking de l’école. Durée 2 h 30. Distance 5 km. Balade contée, chantée et pointe d’histoire avec le remarquable pigeonnier du manoir de Kermerzit, les chemins creux, et la redécouverte de l’église Notre-Dame-de-la-Merci tout nouvellement restaurée. Petite collation offerte à l’arrivée au tout nouveau parc intergénérationnel.

Départ du parking de l’école. Durée 2 h 30. Distance 5 km. Rue de l’École Parking de l’école Trémel

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 22310, Trémel Autres Lieu Trémel Adresse Rue de l'École Parking de l'école Ville Trémel lieuville Rue de l'École Parking de l'école Trémel Departement 22310

Trémel Trémel 22310 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tremel/

Trémel, coeur et campagne – Circuit des chapelles Trémel 2022-07-31 was last modified: by Trémel, coeur et campagne – Circuit des chapelles Trémel Trémel 31 juillet 2022 22310 trémel

Trémel 22310